Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

2 деревни объединят с городом Верещагино в Прикамье

Пермь. 29 января. НТА-Приволжье — В Верещагинском округе упразднят деревни Черномясово и Первомайка.

Об этом сообщает пресс-служба парламента Пермского края.

Согласно информации, депутаты местной Думы выразили согласие на объединение двух деревень с окружным центром — городом Верещагино, — как фактически слившихся между собой.

Основанием для этого послужили решения, принятые на собрании жителей.

После подготовки законодательная инициатива об изменении административно-территориального устройства Верещагинского округа будет направлена на рассмотрение в Законодательное Собрание Пермского края.

Ранее сообщалось, что депутаты Думы Юсьвинского округа одобрили объединение нескольких деревень с Юсьвой.

Как сообщили в пресс-службе парламента Пермского края, речь идет о населенных пунктах Асаново, Баранчиново, Верх-Мега, Жигиново, Зуево, Мокрушино, Почашер, Черемново. Они будут присоединены в состав села Юсьва. Одновременно, согласно решению, деревни упраздняются.