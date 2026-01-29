2 деревни объединят с городом Верещагино в Прикамье

Об этом сообщает пресс-служба парламента Пермского края.
Согласно информации, депутаты местной Думы выразили согласие на объединение двух деревень с окружным центром — городом Верещагино, — как фактически слившихся между собой.
Основанием для этого послужили решения, принятые на собрании жителей.
После подготовки законодательная инициатива об изменении административно-территориального устройства Верещагинского округа будет направлена на рассмотрение в Законодательное Собрание Пермского края.
Ранее сообщалось, что депутаты Думы Юсьвинского округа одобрили объединение нескольких деревень с Юсьвой.
Как сообщили в пресс-службе парламента Пермского края, речь идет о населенных пунктах Асаново, Баранчиново, Верх-Мега, Жигиново, Зуево, Мокрушино, Почашер, Черемново. Они будут присоединены в состав села Юсьва. Одновременно, согласно решению, деревни упраздняются.