Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ИО РАН надеется на восстановление глубоководных аппаратов «Мир»

Замдиректора по научной работе Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук Андрей Гебрук отметил, что появились партнеры, готовые помочь в этом вопросе.

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Рубин» может восстановить глубоководные аппараты «Мир-1» и «Мир-2», в настоящее время идет согласование технических решений. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук (ИО РАН) Андрей Гебрук.

«Только-только мы подошли к тому, что появились партнеры, готовые нам помочь, сделать сейчас важный первый шаг в направлении возможного восстановления. Пока речь не идет о том, что “Миры” уже восстанавливаются. Сейчас речь идет о том, что нужно провести диагностику, в каком состоянии аппараты находятся, что требует внимания, замены, переделки и ремонта. Наверняка очень многое требует такого внимания, но это нужно сделать технически очень грамотно. “Рубин” готов такую задачу выполнить, и мы сейчас находимся на стадии согласования договорных условий и технических решений», — сказал Гебрук на пресс-конференции.

По его словам, для начала работ нужно будет перевезти один из аппаратов «Мир» из Музея мирового океана в Калининграде в Центр морской робототехники в Кронштадте.

ИО РАН и ЦКБ «Рубин» в 2024 году подписали соглашение о развитии глубоководных исследований, создании и продвижении морской и подводной техники. ЦКБ «Рубин» уже более 10 лет создает сверхлегкие, легкие и тяжелые аппараты для научных исследований, подводные роботизированные комплексы в полностью цифровой среде. В 2022 году «Рубин» открыл в Кронштадте Центр морской робототехники с двумя стапелями, станочным парком и испытательными стендами.

Ранее ИО РАН совместно с ЦКБ «Рубин» участвовал в ряде морских операций с научно-исследовательским судном «Академик Мстислав Келдыш» с аппаратами «Мир-1» и «Мир-2». Было совершено пять экспедиций к затонувшей атомной подлодке «Комсомолец» и обследование затонувшего атомного подводного крейсера «Курск».