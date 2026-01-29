ИО РАН надеется на восстановление глубоководных аппаратов «Мир»

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Рубин» может восстановить глубоководные аппараты «Мир-1» и «Мир-2», в настоящее время идет согласование технических решений. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук (ИО РАН) Андрей Гебрук.
«Только-только мы подошли к тому, что появились партнеры, готовые нам помочь, сделать сейчас важный первый шаг в направлении возможного восстановления. Пока речь не идет о том, что “Миры” уже восстанавливаются. Сейчас речь идет о том, что нужно провести диагностику, в каком состоянии аппараты находятся, что требует внимания, замены, переделки и ремонта. Наверняка очень многое требует такого внимания, но это нужно сделать технически очень грамотно. “Рубин” готов такую задачу выполнить, и мы сейчас находимся на стадии согласования договорных условий и технических решений», — сказал Гебрук на пресс-конференции.
По его словам, для начала работ нужно будет перевезти один из аппаратов «Мир» из Музея мирового океана в Калининграде в Центр морской робототехники в Кронштадте.
ИО РАН и ЦКБ «Рубин» в 2024 году подписали соглашение о развитии глубоководных исследований, создании и продвижении морской и подводной техники. ЦКБ «Рубин» уже более 10 лет создает сверхлегкие, легкие и тяжелые аппараты для научных исследований, подводные роботизированные комплексы в полностью цифровой среде. В 2022 году «Рубин» открыл в Кронштадте Центр морской робототехники с двумя стапелями, станочным парком и испытательными стендами.
Ранее ИО РАН совместно с ЦКБ «Рубин» участвовал в ряде морских операций с научно-исследовательским судном «Академик Мстислав Келдыш» с аппаратами «Мир-1» и «Мир-2». Было совершено пять экспедиций к затонувшей атомной подлодке «Комсомолец» и обследование затонувшего атомного подводного крейсера «Курск».