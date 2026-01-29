ИО РАН надеется на восстановление глубоководных аппаратов «Мир»

«Только-только мы подошли к тому, что появились партнеры, готовые нам помочь, сделать сейчас важный первый шаг в направлении возможного восстановления. Пока речь не идет о том, что “Миры” уже восстанавливаются. Сейчас речь идет о том, что нужно провести диагностику, в каком состоянии аппараты находятся, что требует внимания, замены, переделки и ремонта. Наверняка очень многое требует такого внимания, но это нужно сделать технически очень грамотно. “Рубин” готов такую задачу выполнить, и мы сейчас находимся на стадии согласования договорных условий и технических решений», — сказал Гебрук на пресс-конференции.