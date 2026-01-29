Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобиль заблокировал движение трамваев в Нижнем Новгороде

Мэр города вызвал на место эвакуатор.

Источник: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Легковой автомобиль заблокировал движение трамваев на улице Большая Печерская в Нижнем Новгороде. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Мэр сам обнаружил «помеху» во время проверки состояния дорог.

«Сколько уже было таких историй, но кому-то всё ещё невдомёк. В таких тяжелых погодных условиях самим дополнительно их усложнять, мягко говоря, безответственно. Пришлось вызывать эвакуатор, “помехой” занимаются», — отметил Юрий Шалабаев.

Сегодня, по его словам, самый снежный день. Ожидается, что снежный покров вырастет до 25 см.