Автомобиль заблокировал движение трамваев в Нижнем Новгороде

Легковой автомобиль заблокировал движение трамваев на улице Большая Печерская в Нижнем Новгороде. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Мэр сам обнаружил «помеху» во время проверки состояния дорог.
«Сколько уже было таких историй, но кому-то всё ещё невдомёк. В таких тяжелых погодных условиях самим дополнительно их усложнять, мягко говоря, безответственно. Пришлось вызывать эвакуатор, “помехой” занимаются», — отметил Юрий Шалабаев.
Сегодня, по его словам, самый снежный день. Ожидается, что снежный покров вырастет до 25 см.