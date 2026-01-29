В Сириусе построят самую длинную в Европе подвесную экотропу за 7 миллиардов

На федеральной территории Сириус появятся два уникальных пешеходных маршрута. Они соединят восточную и западную части города. Проекты станут отличной альтернативой набережной и новыми достопримечательностями для туристов.
Первый маршрут получил название «Сириус». Его протяженность составит 10,8 километра. Это будет самая длинная подвесная экотропа в Европе. Она свяжет Орнитологический парк с дендропарком «Южные культуры».
Путь проложат по специальным надземным конструкциям. На маршруте обустроят смотровые площадки с панорамными видами. По предварительным оценкам, стоимость масштабного проекта составит 7,1 миллиарда рублей.
Второй пешеходный путь назвали «Речной». Его длина составит 7,5 километра. Этот маршрут пройдет через весь Сириус вдоль существующих водных артерий — от реки Мзымты до Псоу. Ожидается, что новыми тропами ежедневно будут пользоваться до 12 тысяч человек.
Экотропа «Сириус» пройдет рядом со строящимся кампусом Научно-технологического университета. Новый кампус объединит учебные корпуса и жилье для студентов и ученых.