Мэр Кухарев заявил о сокращении строительства жилья в Минске

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев заявил о сокращении строительства жилья в Минске, пишет БелТА.
В частности, мэр Минска сообщил, что строительство жилья в Минске планируется сократить. И пояснил для каких лишь категорий в Минске будут строить жилье.
— Мы будем работать по сокращению строительства жилья. Только для нуждающихся, — объяснил глава столицы.
Кухарев заметил, что Минск уже практически застроен. И властям сейчас следует делать все, чтобы проживание в столице было комфортным.
Говоря о строительном комплексе в Минске, глава Мингорисполкома назвал также серьезные задачи на 2026-й по освоению новой территории и строительству микрорайона Зеленый Бор.
— Большая территория, которая будет осваиваться, будет строиться жилье для нуждающихся, более 4 миллионов квадратных метров, — заключил он.
Еще ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Минске нужен лимит на ввод новых метров жилья.
Также президент Беларуси заявил, что не видит проблем в Минске, уточнив про одно «но». Еще глава республики назвал главный вопрос в Минске.
Кроме того, Александр Лукашенко сказал, в чем Господь серьезно проверил Беларусь.