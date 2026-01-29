29 января в Таганроге отмечают 166-летие со дня рождения писателя Антона Чехова

— Антона Павловича называют мастером короткого рассказа и тонким психологом. Но мало кто знает, что он не только творил великие литературные шедевры, но и искренне любил свой родной город. Он активно участвовал в общественной жизни, содействовал развитию культуры и образования, — отметила глава Таганрога Светлана Камбулова.