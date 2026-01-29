29 января в Таганроге отмечают 166-летие со дня рождения писателя Антона Чехова

166 лет назад в Таганроге родился Антон Павлович Чехов — писатель, драматург и врач, который оставил неизгладимый след в мировой литературе. Сегодня, 29 января, жители города возложили цветы к памятнику классика русской литературы.
— Антона Павловича называют мастером короткого рассказа и тонким психологом. Но мало кто знает, что он не только творил великие литературные шедевры, но и искренне любил свой родной город. Он активно участвовал в общественной жизни, содействовал развитию культуры и образования, — отметила глава Таганрога Светлана Камбулова.
В частности, именно по инициативе писателя основали краеведческий музей и установили памятник Петру I.
— Читая Чехова, можно вновь пережить удивительные чувства, прикоснуться к вечности искусства и задуматься над вопросами бытия. Помним, любим, читаем, восхищаемся! Пусть память об этом гениальном человеке будет жить вечно, — написала Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.
