Якушев рассказал, сколько школ построили при поддержке ЕР

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. При поддержке «Единой России» (ЕР) с 2019 года построено 1714 школ на более 1 миллиона мест, сообщил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.
«С 2019 года возведено 1714 объектов, рассчитанных на более 1 миллиона мест. Из них в 2025 году введено в эксплуатацию 80 объектов общей мощностью 67 662 места», — сказал Якушев в ходе всероссийского штаба по капремонту и строительству учреждений образования.
С 2019 по 2025 годы, как отметил секретарь Генсовета партии, введено в эксплуатацию 1693 детских сада, которые могут посещать более 248 тысяч детей.
Помимо строительства новых объектов, «Единая Россия» реализует программу по капитальному ремонту школ и детских садов. Так, с 2022 по 2025 годы было отремонтировано более 6,5 тысяч школ.
«Отмечу, что большая часть школ, ремонт которых софинансировал федеральный бюджет, расположены в сельской местности и малых городах. Это 64,6% от общего объема. Это хороший показатель», — отметил Якушев.
Секретарь Генсовета ЕР обратил внимание на то, что при текущих результатах ряд объектов по программам строительства и капремонта был не сдан.
«С учетом планов на текущий год нужны срочные меры, чтобы эти объекты были готовы к работе в установленные сроки», — подчеркнул Якушев.