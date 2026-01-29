Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили не штрафовать за нарушения правил парковки в снегопады

Депутат Гусев предложил не штрафовать за нарушения правил парковки в снегопады.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») предложил не штрафовать водителей за нарушения правил парковки и стоянки в условиях сильных снегопадов.

Соответствующее обращение начальнику главного управления МВД России по Москве Олегу Баранову имеется в распоряжении РИА Новости.

«Прошу Вас не привлекать граждан к административной ответственности по статье 12.19 КоАП РФ в случаях, когда дорожная разметка, знаки парковки, границы парковочных мест либо иные элементы, ограничивающие стоянку и остановку транспортных средств, скрыты снежным покровом, осадками либо другими метеорологическими явлениями, исключающими их различимость», — сказано в письме.

В документе Гусев отметил, что при сильных снегопадах дорожная разметка, знаки парковки, границы парковочных мест, бордюры и газоны становятся полностью неразличимыми.

В письме отмечается, что при обильных осадках водитель физически не может определить, действует ли запрет на парковку, а значит — отсутствует вина, которая является обязательным условием для привлечения к административной ответственности, что прямо следует из положений статьи 2.1 КоАП РФ.

В беседе с РИА Новости Гусев рассказал, что поводом для обращения стали жалобы автомобилистов, которые в зимний период получают штрафы по статье 12.19 КоАП РФ за остановку и стоянку в местах, где запрещающие знаки, дорожная разметка, границы парковочных мест, бордюры и газоны полностью скрыты под снегом и объективно неразличимы.

«Нельзя штрафовать человека за то, что он физически не может увидеть. Когда разметка, знаки и границы парковки полностью засыпаны снегом, говорить о нарушении — значит игнорировать здравый смысл и закон. Ответственность возможна только при наличии вины, а не по формальному признаку», — сказал Гусев.

Он отметил, что цель обращения — не ослабление правил дорожного движения, а исключение необоснованных штрафов и защита прав добросовестных водителей в период сложных погодных условий.