Учащиеся смогут исправить двойку за поведение, заявил Фадеев

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Учащиеся смогут исправить двойку за поведение в школе, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
В четверг в Финансовом университете при правительстве РФ состоялась Международная научно-методическая конференция «Форсайт образования: университет будущего».
«В конце концов ее (двойку — ред.) исправить можно будет. В конце концов выгнать такого ученика из школы. Вот о чем мы говорим. Только педсовет должен принять такое решение. Двойку можно исправить, но неправильно повязанный галстук — это еще не двойка», — сказал Фадеев, выступая на пленарной сессии «Образование 4.0: формируем лидеров завтрашнего дня».
Глава СПЧ подчеркнул, что учитель — это фундамент цивилизации, а то, что сейчас в отношении педагогов происходит — недопустимо.
С 1 сентября 2025 года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия началась апробацию системы оценивания поведения учащихся.
Главной задачей оценок поведения, по данным министерства просвещения РФ, служит укрепление сознательной дисциплины обучающихся, а главным критерием — выполнение своих основных обязанностей, таких как старательное обучение, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.