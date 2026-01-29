Матвиенко сравнила нравственное воспитание с обеспечением суверенитета

«Вопросы просвещения, нравственного воспитания человека по своему значению и важности в полной мере сопоставимы с обеспечением суверенитета и обороноспособности страны. Наша цель — сделать всё, чтобы вопреки всем вызовам сегодняшнего дня сохранить в нашей стране, в нашей огромной России тот нравственный и ценностный фундамент, который на протяжении столетий составляет основу национального кода многих поколений россиян», — сказала политик на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч.