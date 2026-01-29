Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матвиенко сравнила нравственное воспитание с обеспечением суверенитета

Матвиенко сравнила нравственное воспитание с обеспечением обороноспособности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вопросы просвещения, нравственного воспитания человека по своему значению сопоставимы с обеспечением суверенитета и обороноспособности страны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Вопросы просвещения, нравственного воспитания человека по своему значению и важности в полной мере сопоставимы с обеспечением суверенитета и обороноспособности страны. Наша цель — сделать всё, чтобы вопреки всем вызовам сегодняшнего дня сохранить в нашей стране, в нашей огромной России тот нравственный и ценностный фундамент, который на протяжении столетий составляет основу национального кода многих поколений россиян», — сказала политик на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч.

Мероприятие проходит в рамках XXXIV международных Рождественских образовательных чтений на тему «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени».

По словам Матвиенко, к великому сожалению, «на примере наших соседей мы видим, к какой трагедии — государственной, человеческой, духовной — могут привести сбитые ориентиры».

На Украине уничтожается не только каноническая церковь, но и сакральные вековые традиции, взять хотя бы перенос празднования Рождества, отметила она.

«Духовные основы попираются и практически во всех западных странах. Неслучайно всё больше верующих, нравственно сильных людей переезжают в Россию, не желая, чтобы их детям с яслей вкладывали в голову идеи гендерной распущенности и русофобии», — подчеркнула спикер Совфеда.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше