Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Иркутской области предупредили об опасности во время распродаж

Роспотребнадзор посоветовал, как себя вести.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Управление Роспотребнадзора напоминает правила безопасных покупок во время распродаж. Перед оплатой проверьте цену на товар у разных продавцов, так как перед акцией стоимость могла быть искусственно завышена.

— Важно убедиться в надежности продавца. На сайте должны быть указаны его полное наименование, юридический адрес, режим работы и регистрационный номер. Также заранее согласуйте с продавцом точные сроки доставки, — советуют в Роспотребнадзоре.

Если вы покупаете через сайт-агрегатор и товар не доставили в срок, вы имеете право потребовать у возврата денег. Некачественный товар можно вернуть по тем же правилам, что и при покупке в обычном магазине.

Будьте осторожны с фишинговыми сайтами, которые собирают данные банковских карт и пароли. Проявляйте осмотрительность перед любым переводом денег.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительницу Нижнеудинского района оштрафовали за фиктивную регистрацию рабочих.