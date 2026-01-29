Жителей Иркутской области предупредили об опасности во время распродаж

Управление Роспотребнадзора напоминает правила безопасных покупок во время распродаж. Перед оплатой проверьте цену на товар у разных продавцов, так как перед акцией стоимость могла быть искусственно завышена.
— Важно убедиться в надежности продавца. На сайте должны быть указаны его полное наименование, юридический адрес, режим работы и регистрационный номер. Также заранее согласуйте с продавцом точные сроки доставки, — советуют в Роспотребнадзоре.
Если вы покупаете через сайт-агрегатор и товар не доставили в срок, вы имеете право потребовать у возврата денег. Некачественный товар можно вернуть по тем же правилам, что и при покупке в обычном магазине.
Будьте осторожны с фишинговыми сайтами, которые собирают данные банковских карт и пароли. Проявляйте осмотрительность перед любым переводом денег.
