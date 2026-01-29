Белоруска Соболенко победила украинку Свитолину и четвертый раз подряд вышла в финал Australian Open

В первом сете Арина сделала брейк в четвертой гейме и повела — 3:1. А второй брейк поставил победную точку в партии — 6:2. Во втором сете белоруска позволила себе расслабиться и отдала подачу Свитолиной. Та повела 2:0. Но развить успех Элина не смогла. Соболенко переломила ход матча и, сделав два брейка, вышла вперед 5:2. Встречу первая ракетка мира закончила собранно — 6:3.