Белоруска Соболенко победила украинку Свитолину и четвертый раз подряд вышла в финал Australian Open

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко уверенно выиграла полуфинал Australian Open у 12-й ракетки украинки Элины Свитолиной со счетом 6:2, 6:3 и четвертый раз подряд вышла в финал мельбурнского турнира «Большого шлема».
Арина Соболенко показала полное превосходство над Свитолиной, которая удивила на этом турнире победой над третьей ракеткой мира Коко Гауфф. Не помешала даже судья, которая со скандалом отдала очко в первом сете украинке якобы из-за крика белоруски.
Арина сделала четыре брейка, 29 виннеров и 15 невынужденных ошибок. Встреча завершилась сравнительно быстро, всего лишь за 1 час и 17 минут.
В первом сете Арина сделала брейк в четвертой гейме и повела — 3:1. А второй брейк поставил победную точку в партии — 6:2. Во втором сете белоруска позволила себе расслабиться и отдала подачу Свитолиной. Та повела 2:0. Но развить успех Элина не смогла. Соболенко переломила ход матча и, сделав два брейка, вышла вперед 5:2. Встречу первая ракетка мира закончила собранно — 6:3.
Арина в четвертый раз подряд вышла в финал Australian Open, в котором встретится с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Елена Рыбакина (Казахстан).
Ранее мы писали, что победительница матча между белоруской Соболенко и украинкой Свитолиной получит 1,5 миллиона долларов.