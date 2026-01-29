Ричмонд
На Башкирию обрушится метель

В Башкирии в ближайшие сутки ожидаются сильный ветер и снегопады на севере.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Башкирии предупредило жителей республики о сложных погодных условиях в ближайшие 24 часа. Прогнозируется облачная погода с прояснениями.

В северной части региона ожидается снег, который днем местами усилится до сильного. Также возможны метель и гололед, на автомобильных дорогах вероятны снежные заносы и гололедица. В южной половине Башкирии существенных осадков не предвидится.

Ветер будет южный и юго-западный, со скоростью 7−12 метров в секунду. Местами его порывы могут достигать 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит −8, −13 градусов, днем — −3, −8.

На отдельных участках автодорог из-за снега и метели видимость может ухудшиться до 500−1000 метров.

