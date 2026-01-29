Круглосуточную кафе-шаверму на Энтузиастов начали сносить из-за нарушений

Однако предприниматели проигнорировали эти требования. Поэтому городские власти начали принудительный демонтаж. Судебных запретов на проведение этих работ нет. Владельцы объектов уже привлечены к административной ответственности. Теперь с ними будет проведена дополнительная работа.