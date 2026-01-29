Ричмонд
Круглосуточную кафе-шаверму на Энтузиастов начали сносить из-за нарушений

Договор аренды с предпринимателями расторгли еще летом.

Источник: ККИ Петербурга

Незаконный торговый павильон с кафе-шавермой начали сносить на проспекте Энтузиастов. Об этом сообщила пресс-служба ККИ.

— На участке площадью 226 квадратных метров располагались два предприятия общественного питания. Земельный участок использовался незаконно, — уточнили в пресс-службе Комитета.

Договор аренды с предпринимателями расторгли еще 22 августа 2025 года. После этого владельцам павильона вручили официальное уведомление. В документе им дали время, чтобы добровольно освободить территорию и самостоятельно демонтировать сооружение.

Однако предприниматели проигнорировали эти требования. Поэтому городские власти начали принудительный демонтаж. Судебных запретов на проведение этих работ нет. Владельцы объектов уже привлечены к административной ответственности. Теперь с ними будет проведена дополнительная работа.