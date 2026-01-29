В Уфе медики спасли новорожденных двойняшек

Как сообщили в пресс-службе минздрава РБ, у малышей была серьезная гипоксия, а у одного из них — двукратное обвитие пуповины вокруг шеи. Для их спасения врачи приняли решение о проведении экстренного кесарева сечения на 33-й неделе беременности. Первый мальчик в крайне тяжелом состоянии при рождении имел вес всего 1300 граммов и рост 38 см. Второй мальчик весил 1580 граммов при росте 41 см, его состояние также требовало немедленных реанимационных мероприятий.