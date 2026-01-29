Ричмонд
В Уфе медики спасли новорожденных двойняшек

В РКБ имени Г. Г. Куватова появились на свет два мальчика — монохориальная диамниотическая двойня. Это самый редкий вид развития двойни, при котором у детей общая плацента, но индивидуальные плодные мешки.

Источник: МЗ РБ / телеграм

Как сообщили в пресс-службе минздрава РБ, у малышей была серьезная гипоксия, а у одного из них — двукратное обвитие пуповины вокруг шеи. Для их спасения врачи приняли решение о проведении экстренного кесарева сечения на 33-й неделе беременности. Первый мальчик в крайне тяжелом состоянии при рождении имел вес всего 1300 граммов и рост 38 см. Второй мальчик весил 1580 граммов при росте 41 см, его состояние также требовало немедленных реанимационных мероприятий.

Новорожденные не смогли самостоятельно задышать и нуждались в экстренной интубации. Кроме того, им вводился специальный препарат для раскрытия легких. Оба малыша получали необходимое комплексное лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

В ведомстве отметили, что благодаря слаженной работе реаниматологов, неонатологов, неврологов и 34-дневного интенсивного лечения малыши были выписаны домой с положительной динамикой. К выписке первый мальчик набрал вес до 2153 граммов, а его рост достиг 44 см. Второй малыш — до 2779 граммов при росте 47 см.

Ранее в Уфе врачи помогли женщине с аномальной маткой родить здорового малыша.