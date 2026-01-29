11 мая 2026 года — выходной или рабочий день в России

В материале разбираем, каким будет 11 мая в 2026 году, будет этот день выходным или рабочим, а также отвечаем на вопрос, какие еще майские праздники порадуют россиян мини-каникулами в скором будущем.
Производственный календарь на 2026 год
Производственный календарь — это официальный ориентир, который показывает, как в течение года распределяются рабочие и выходные дни. В 2026 году он выглядит следующим образом.
В 2026 году майские праздники снова станут причиной дополнительных дней отдыха. Если смотреть на месяц в целом, то ключевыми нерабочими датами станут 1 мая и блок, связанный с Днем Победы — с 9 по 11 мая.
Всего в мае 2026 года будет 12 выходных. Сокращенных рабочих смен стоит ждать одну — 8 мая, а вот полноценных трудовых дней будет 19, и это второй по «расслабленности» месяц в году после января.
11 мая в 2026 году: выходной день или нет
Да, 11 мая в 2026 году — выходной день. В этот раз 9 мая выпадает на субботу, и если государственный праздник совпадает с выходным, то по действующим правилам дополнительный день отдыха переносится на ближайший рабочий день.
Так как 10 мая — это воскресенье, то перенос осуществили на понедельник, 11 мая. Следовательно, 11 мая 2026 года будет официальным выходным днем, даже несмотря на то, что сам по себе этот день не имеет праздничного статуса.
Для большинства работников с пятидневной рабочей неделей это означает полноценный день отдыха без необходимости выходить на работу. Если вы работаете по иному графику, то уточните информацию у своего работодателя.
Как отдыхаем на День Победы в 2026 году: официальное постановление правительства
Порядок отдыха на День Победы определяется правительственным решением о переносе выходных. Его цель — сохранить баланс между количеством рабочих и нерабочих дней и обеспечить непрерывный отдых. В 2026 году схема выглядит следующим образом:
- 9 мая, суббота — официальный праздничный день;
- 10 мая, воскресенье — стандартный выходной;
- 11 мая, понедельник — перенесенный выходной за 9 мая.
Таким образом, День Победы фактически подарит россиянам три дня отдыха подряд. Это на день меньше, чем годом ранее, но все еще неплохо: дополнительные выходные позволят отправиться на природу, встретиться с близкими, организовать мини-путешествие или просто устроить дома генеральную весеннюю уборку.
Другие праздничные и выходные дни в мае 2026 года
Помимо блока, связанного с 9 мая, в мае 2026 года есть и другие нерабочие даты: это пятница, 1 мая, — Праздник Весны и Труда, и следующие за ним 2 и 3 мая — выходные дни, выпавшие на субботу и воскресенье.
В итоге в мае 2026 года будет два периода отдыха, разделенных рабочими днями.
Это удобно для коротких поездок, дачных выездов или планирования отпусков без использования большого количества рабочих дней.