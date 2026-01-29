Производственный календарь на январь 2026 года: месяц с самыми длинными выходными

В этом материале разбираем, как распределяются выходные и праздники, сколько рабочих дней будет в январе 2026 года и стоит ли брать отпуск именно в этот месяц — с учетом производственного календаря.
Как отдыхаем в праздники в январе 2026 года
Январь 2026 года начинается с продолжительных новогодних каникул. Официальные нерабочие праздничные дни охватывают период с 1 по 11 января включительно.
Поскольку часть праздничных дней совпадает с субботами и воскресеньями, применяется механизм переноса выходных. На основании постановления Правительства РФ от 24 сентября 2025 года № 1466, выходной с субботы, 3 января, перенесли на, пятницу 9 января, а выходной с воскресенья, 4 января, — на четверг, 31 декабря.
Для сотрудников с пятидневным графиком подобный перенос гарантирует плавный вход в рабочий ритм без резкого увеличения нагрузки.
Производственный календарь на 2026 год: выходные и рабочие дни
С точки зрения производственного календаря январь 2026 года остается одним из самых «коротких» в плане работы месяцев. При стандартной пятидневной рабочей неделе значительную часть месяца составляют выходные и праздничные дни, а рабочие даты сгруппированы во второй половине января.
Январь прочно ассоциируется с аномально долгими выходными и последующей после них тяжелой адаптацией. Всего в январе 2026 года 16 выходных и 15 рабочих дней.
Стоит ли брать отпуск в январе 2026 года
С точки зрения расчета отпускных январь нельзя назвать выгодным для дополнительного отдыха месяцем. Из-за малого количества рабочих дней средняя стоимость одного рабочего дня выше, чем в среднем в течение года, что снижает финансовую привлекательность первого месяца зимы.
При этом у января есть и практические преимущества:
- отпуск легко объединить с новогодними каникулами, что позволит забыть о работе почти на месяц;
- можно получить длительный отдых, используя минимальное количество отпускных дней;
- после конца пикового сезона в начале месяца январь отлично подойдет для спокойного отдыха.
Иными словами, беря отпуск в январе, вы выигрываете в днях и в их качестве, но сильно теряете в деньгах. Кроме того, мало какой работодатель будет рад отсутствующему целый месяц сотруднику. Практика показывает, что россиянам с лихвой хватает и новогодних каникул.
Таким образом, отпуск в январе 2026 года больше подходит тем, кто ценит продолжительность отдыха и гибкость, а не максимальную экономическую выгоду. Или же тем, кто работал в первые две недели и хочет теперь наверстать упущенное.
Норма часов в январе 2026 года
Из-за большого количества праздничных и выходных дней норма рабочего времени в январе существенно ниже среднегодовых значений.
|40 часов
|120 часов
|36 часов
|108 часов
|24 часа
|72 часа