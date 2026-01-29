Производственный календарь на январь 2026 года: месяц с самыми длинными выходными

Иными словами, беря отпуск в январе, вы выигрываете в днях и в их качестве, но сильно теряете в деньгах. Кроме того, мало какой работодатель будет рад отсутствующему целый месяц сотруднику. Практика показывает, что россиянам с лихвой хватает и новогодних каникул.