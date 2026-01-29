Ричмонд
В Ростове работу рынка «Темерник» ограничили на 30 дней

Суд вынес постановление о приостановке работы ростовского рынка из-за санитарных нарушений.

Источник: Комсомольская правда

Срок приостановки работы рынка «Темерник» в Ростове по судебному постановлению составит месяц. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказал собственный источник.

Решение принял Первомайский районный суд города. Основанием стала статья 6.3 КоАП РФ. Она касается нарушений в области санитарного благополучия. Для юрлиц по этой статье возможен крупный штраф или приостановка работы до 90 суток. В случае с «Темерником» ограничения введены на 30 дней.

По информации источника, на рынке не соблюдали санитарные правила. В частности, не проводились обязательные медицинские осмотры работников. Не было данных об их прививках. Также администрация не предоставляла информацию об уборке и дезинфекции территории.

Источник уточнил, что срок в 30 дней могут сократить. Для этого собственнику необходимо быстрее устранить все нарушения.

Для исполнения решения суда 28 января на рынок вышли приставы. Их сопровождали сотрудники полиции и Росгвардии. Руководству торговых точек вручили документы и предупредили об ответственности.

