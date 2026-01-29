Ричмонд
В Иркутской области прокуратура проверит законность добычи гранита

Также установлен факт незаконной рубки леса при обустройстве подъездной дороги.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Западно-Байкальская природоохранная прокуратура начала проверку после публикаций в сети о возможной незаконной добыче гранита вблизи станции Орленок Шелеховского района. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, проверка касается законности работ в районе скальников «Старая Крепость», «Смоленкий» и «Курумный».

— Направили данные в Росприроднадзор, региональные минлесхоз и экологическую службу, а также в местную администрацию. Одновременно выяснили, что при обустройстве подъездной дороги преступники незаконно срубили лес, — пояснили в прокуратуре.

Материалы по этому нарушению переданы в полицию для заведения уголовного дела. Вопрос о законности самой добычи полезных ископаемых находится на особом контроле, и при выявлении нарушений будут приняты дополнительные меры.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Верховный суд отправил на пересмотр дело о вреде Ангаре от затопленной баржи.