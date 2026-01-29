Омские кулинары готовятся установить гастрономический рекорд на Масленицу

Омичи планируют поставить своеобразный кулинарный рекорд на Масленицу. В рамках масленичных гуляний 21 февраля с 12:00 до 15:00 в поселке Крутая Горка (Омская область) состоится необычное кулинарное событие: местные повара планируют приготовить 2026 тыквенных оладий за три часа.
Для официальной фиксации достижения в Омск приглашена Юлия Литвиненко — вице-президент Российской ассоциаций шеф-поваров и официальный представитель Гастрономической книги рекордов России.
После подтверждения рекорда все желающие смогут бесплатно отведать ароматные тыквенные оладьи — символ теплой и щедрой Масленицы.
Ранее мы писали, что омский педиатр дала советы по питанию детей зимой.