В Омской области ищут сбежавшего из детского дома подростка

СК проводит проверку и просит граждан о помощи.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области объявлен в розыск 16-летний Сергей Крицкий, который накануне самовольно покинул Тарский дом детства. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ 29 января.

По факту исчезновения юноши начата доследственная проверка. Приметы разыскиваемого: телосложение худощавое, рост около 160 сантиметров, глаза голубые, стрижка короткая. Был одет в черную куртку и кроссовки черного цвета, в джоггеры, имел при себе балаклаву.

«Просьба к гражданам: если вам известно местонахождение мальчика, сообщите по телефонам 8 (38171) 214−36 или 123 (телефон СУ Следственного комитета РФ по Омской области “Ребенок в опасности!”) или в полицию 102.», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что бывшему главе омской Гострудинспекции вынесли приговор.