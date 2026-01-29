Ричмонд
Украинка Свитолина после поражения снова не пожала руку белоруске Соболенко

Соболенко обыграла Свитолину в полуфинале Australian Open.

Источник: Комсомольская правда

Лидер женского тенниса белоруска Арина Соболенко выиграла у 12-й ракетки из Украины Элины Свитолиной в полуфинале Australian Open, а та не пожала ей руку.

Это было ожидаемо. Поэтому игроки после завершения матча даже не подошли к сетке, а сразу направились пожать руку судье. Предыдущие матчи Соболенко с украинскими теннисистками, в том числе со Свитолиной, заканчивались так же. А в Париже на «Ролан Гаррос»-2023 публика даже освистала Элину Свитолину.

Кстати, Арина показала в игре полное превосходство над Свитолиной, которая удивила на этом турнире победой над третьей ракеткой мира Коко Гауфф. Не помешала даже судья, которая со скандалом отдала очко в первом сете украинке якобы из-за крика белоруски.

Соболенко в четвертый раз подряд вышла в финал Australian Open, в котором встретится с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Елена Рыбакина (Казахстан).

