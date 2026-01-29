Украинка Свитолина после поражения снова не пожала руку белоруске Соболенко

Это было ожидаемо. Поэтому игроки после завершения матча даже не подошли к сетке, а сразу направились пожать руку судье. Предыдущие матчи Соболенко с украинскими теннисистками, в том числе со Свитолиной, заканчивались так же. А в Париже на «Ролан Гаррос»-2023 публика даже освистала Элину Свитолину.