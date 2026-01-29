Ричмонд
В четырех районах Ростова произошли перебои с водоснабжением

В Ростове аварии на водопроводах привели к отключению воды десятках домов.

Источник: Комсомольская правда

Из-за аварий на водопроводных сетях часть жителей четырех районов Ростова осталась без воды. Информацию об этом подтвердила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная.

В настоящее время специалисты «Ростовводоканала» проводят работы по устранению порывов.

В Советском районе ограничение коснулось домов по проспекту Стачки с номерами 195 — 199 с дробями, а также по проспекту Коммунистическому 10−16 с дробями.

В Октябрьском районе проблемы с водоснабжением затронули территорию, ограниченную Ашхабадским переулком, улицами Ларина, Погодина и проспектом Ленина.

В Ворошиловском районе отключение воды произошло на Оренбургском переулке, улице Евдокимова, Тбилисском переулке и улице Нариманова.

Планируется, что водоснабжение в этих трех районах будет восстановлено сегодня к 18:00.

В Кировском районе работы ведутся на улице Города Волос, где водоснабжение также временно ограничено. Ориентировочное время подачи воды в этом районе — 21:00.

