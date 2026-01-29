В Москве камеры стали различать другие транспортные средства на дорогах

«Мы продолжаем обеспечивать комфортное и безопасное движение в столице согласно стратегии развития транспорта до 2030 года, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Круглосуточная работа умных камер ЦОДД позволяет оперативно реагировать на происшествия и спасать жизни людей. В конце прошлого года система видеоаналитики стала распознавать 2 новых типа инцидентов — проведение дорожных работ и перемещение пользователей СИМ по автомобильным полосам. Теперь камеры фиксируют 15 видов нештатных ситуаций на дороге», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.