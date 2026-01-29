В Москве камеры стали различать другие транспортные средства на дорогах

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Камеры на дорогах в Москве теперь фиксируют перемещение пользователей СИМ по автомобильным полосам, а также проведение дорожных работ, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«Мы продолжаем обеспечивать комфортное и безопасное движение в столице согласно стратегии развития транспорта до 2030 года, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Круглосуточная работа умных камер ЦОДД позволяет оперативно реагировать на происшествия и спасать жизни людей. В конце прошлого года система видеоаналитики стала распознавать 2 новых типа инцидентов — проведение дорожных работ и перемещение пользователей СИМ по автомобильным полосам. Теперь камеры фиксируют 15 видов нештатных ситуаций на дороге», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что в случае фиксации проведения дорожных работ, информация о них оперативно поступает в ситуационный центр ЦОДД. Специалисты выводят предупреждение на ближайшие дорожные табло и передают данные дорожному патрулю.
«При несогласованных работах экипаж приезжает на место для проверки безопасности движения. В результате водители успевают снизить скорость и перестроиться», — добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что движение пользователей СИМ по полосам для автомобилей запрещено ПДД и может создать опасную ситуацию для самого водителя и других участников движения. Получив сигнал с камер, Ситцентр оперативно сообщает об этом дорожному патрулю и ГАИ. Так, специалисты заранее предотвращают ДТП и обеспечивают безопасное движение.