Более 200 километров дорог отремонтировали в Башкирии по нацпроекту

Общая протяженность всей опорной дорожной сети республики составляет около 4 тысяч километров, из которых почти 3,2 тысячи — дороги регионального значения. Согласно поручению Президента России Владимира Путина, к концу 2030 года доля таких дорог в нормативном состоянии должна достигнуть 85%. По итогам прошлого года в Башкирии этот показатель составил 72,5%.