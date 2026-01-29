Более 200 километров дорог отремонтировали в Башкирии по нацпроекту

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Башкортостане в 2025 году провели масштабный ремонт дорожной сети. За год в нормативное состояние привели 221 километр важнейших транспортных артерий региона.
Работы коснулись ключевых направлений, соединяющих райцентры со столицей, ведущих к популярным туристическим местам, промышленным зонам и логистическим центрам. Отремонтировали участки трасс Бураево — Старобалтачево — Куеда, Белорецк — Учалы — Миасс, Магнитогорск — Ира, Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, Кушнаренково − Чекмагуш — Бакалы, Уфа — Инзер — Белорецк и других.
Как пояснила министр транспорта Башкирии Любовь Минакова, этим магистралям уделяют особое внимание, поскольку они связывают районы с Уфой, обеспечивают доступ к предприятиям и выход на федеральные трассы.
Общая протяженность всей опорной дорожной сети республики составляет около 4 тысяч километров, из которых почти 3,2 тысячи — дороги регионального значения. Согласно поручению Президента России Владимира Путина, к концу 2030 года доля таких дорог в нормативном состоянии должна достигнуть 85%. По итогам прошлого года в Башкирии этот показатель составил 72,5%.
Начиная с 2022 года в рамках нацпроектов в республике уже отремонтировали около 400 километров региональных дорог из опорной сети.
