В Иркутской области для семей бойцов СВО упростили получение выплат на ребенка

Кроме этого, через портал можно оформить и другие меры поддержки: бесплатное питание в школе, освобождение от оплаты за детский сад и продленку, компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги, получение земельного участка, компенсацию на газификацию дома и постановку в очередь на средства реабилитации.