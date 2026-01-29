В Иркутской области для семей бойцов СВО упростили получение выплат на ребенка

В Иркутской области семьи участников специальной военной операции могут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей при рождении ребенка. Теперь заявление можно подать через портал Госуслуги в электронном виде без обращения в ведомство или МФЦ. Ответ о назначении выплаты придет в личный кабинет.
Кроме этого, через портал можно оформить и другие меры поддержки: бесплатное питание в школе, освобождение от оплаты за детский сад и продленку, компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги, получение земельного участка, компенсацию на газификацию дома и постановку в очередь на средства реабилитации.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что участники специальной военной операции и их семьи получат первоочередное право на покупку древесины в Приангарье.