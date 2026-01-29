Вирус Нипах не представляет угрозы для россиян, заявил эксперт

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вирус Нипах не представляет угрозы для населения Российской Федерации, вводить специальные ограничения в отношении индийских мигрантов не требуется, заявил заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков.
«Никакой угрозы для населения Российской Федерации вирус Нипах не представляет», — сказал Дедков в ходе пресс-конференции в Москве.
Он добавил, что, по последним данным, сейчас на Земле 1204 вспышки разных инфекционных заболеваний, и некоторые из них выглядят гораздо опаснее вируса Нипах в Индии.
«Я думаю, что это все очень быстро закончится. И это не только не проблема Российской Федерации, не угроза для Российской Федерации, это даже и для Индии не угроза никакая. То есть это очень локальная история, которая на регулярной основе случается. Нам не надо по этому поводу вообще тревожиться», — отметил эксперт.
По его словам, сейчас выявление заболевших лиц у мигрантов из Индии не проводится и не требуется.
«Все проходят одинаково, прибывающие в Российскую Федерацию, систему контроля, в том числе и индийские мигранты. Каких-то специальных действий в отношении индийских мигрантов не требуется», — заключил специалист.