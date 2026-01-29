В СКФУ создали метод обогащения продуктов питания для подъема иммунитета

«Ставропольские ученые из СКФУ разработали метод инкапсулирования природного вещества таксифолина, который позволяет повысить иммунитет человека, если включить его в состав пищевых продуктов. В этом помог метод распылительной сушки. Исследование провели при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках реализации комплексного проекта по импортозамещению функциональных молочных ингредиентов», — отметили в пресс-службе.