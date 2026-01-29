В СКФУ создали метод обогащения продуктов питания для подъема иммунитета

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали новый метод обогащения продуктов питания полезным веществом таксифолин, что позволяет повысить иммунитет и снизить холестерин, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Ценная добавка вводится (инкапсулируется) в сывороточные белки путем распылительной сушки.
«Ставропольские ученые из СКФУ разработали метод инкапсулирования природного вещества таксифолина, который позволяет повысить иммунитет человека, если включить его в состав пищевых продуктов. В этом помог метод распылительной сушки. Исследование провели при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках реализации комплексного проекта по импортозамещению функциональных молочных ингредиентов», — отметили в пресс-службе.
Таксифолин получают из отечественного сырья — сибирской или даурской лиственницы. Он является природным растительным антиоксидантом, обладает противовоспалительными и противоаллергенными свойствами, способствует снижению уровня холестерина в крови, укреплению сосудов и капилляров, снижает воспалительные процессы в организме и укрепляет иммунитет.
Однако таксифолин теряет свои свойства под действием желудочного сока и к тому же он имеет горький вкус. Поэтому группа ученых СКФУ провела ряд исследований по инкапсулированию и маскировке таксифолина в белках молочной сыворотки.
Как рассказал профессор кафедры пищевых технологий и инжиниринга факультета пищевой инженерии и биотехнологий СКФУ Александр Борисенко, сначала коллектив построил молекулярные модели, выявил механизмы и определил оптимальные условия для взаимодействия таксифолина с сывороточными белками путем компьютерного моделирования. Затем провели целый комплекс экспериментов.
Метод распылительной сушки, как определили учёные, позволяет замаскировать неприятный вкус таксифолина и обеспечивает его доставку в нужные отделы желудочно-кишечного тракта. Сывороточные белки образуют оболочку микрокапсулы размером от 3 до 30 микрометров. Получаемый сухой концентрат можно использовать в рецептурах различных пищевых продуктов — мясных, молочных, кондитерских и хлебобулочных изделий.