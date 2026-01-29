Ричмонд
На Кубани операторы предупреждают об ограничениях мобильного интернета

Жители Кубани начали получать предупреждения от мобильных операторов.

Источник: Комсомольская правда

Жители Краснодарского края начали получать уведомления от крупных мобильных операторов. В сообщениях говорится о возможных перебоях в работе беспроводного интернета.

Компании объясняют такие меры необходимостью обеспечить безопасность в отдельных районах края. При этом операторы постарались сохранить доступ к самым важным ресурсам. Даже если интернет перестанет работать, пользователи смогут вызвать такси или воспользоваться порталом Госуслуг.

Обычные голосовые звонки и отправка SMS-сообщений будут работать без всяких изменений. Мобильные операторы уже подготовили специальные страницы со списком цифровых сервисов, которые останутся доступными даже в условиях ограничений.

Операторы сообщают, что такие меры носят временный характер и направлены на защиту граждан.