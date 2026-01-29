Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске оштрафовали кадастрового инженера за липовый план с подписью покойника

Специалист удостоверил декларацию с подписью умершего человека.

Источник: Комсомольская правда

В Омске привлекли к ответственности члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров. В региональной прокуратуре рассказали, что в августе 2025 года специалист составил недостоверный технический план частного жилого дома.

Основанием была декларация, заверенная подписями владельцев объекта. При этом один из указанных собственников умер еще в 2018 году, подпись покойника в документе была недействительной. Кадастровый специалист обязан был проверить данный факт.

По инициативе надзорного ведомства суд признал инженера виновным по статье о внесении в техплан заведомо ложных сведений. Фигуранту назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее «КП-Омск» рассказала, что экс-главе Гострудинспекции вынесли приговор за взятку в виде теплицы.