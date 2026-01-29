В Омске оштрафовали кадастрового инженера за липовый план с подписью покойника

В Омске привлекли к ответственности члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров. В региональной прокуратуре рассказали, что в августе 2025 года специалист составил недостоверный технический план частного жилого дома.
Основанием была декларация, заверенная подписями владельцев объекта. При этом один из указанных собственников умер еще в 2018 году, подпись покойника в документе была недействительной. Кадастровый специалист обязан был проверить данный факт.
По инициативе надзорного ведомства суд признал инженера виновным по статье о внесении в техплан заведомо ложных сведений. Фигуранту назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей.
