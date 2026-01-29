Ричмонд
Патриарх Кирилл призвал запретить мат в общественном пространстве

Патриарх Кирилл призвал законодательно запретить мат в общественном пространстве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании Рождественских Парламентских встреч в Совете Федерации РФ призвал законодательно запретить использование ненормативной лексики в общественном пространстве.

«Было бы хорошо, чтобы наши законодатели озаботились темой вообще запрета использования матерного языка в общественном пространстве. Брякнул что-нибудь такое — штраф. Еще брякнул, хорошо было в советское время, — 15 суток. Ни много, ни мало, но посидел и немножко отрезвел. Я не призываю вас к тому, чтобы сажать на 15 суток, но призываю к тому, чтобы законодатели озаботились этой очень важной и, я бы сказал, в каком-то смысле судьбоносной темой», — сказал патриарх.

Он подчеркнул, что эпидемия сквернословия охватила наше общество, мат проник в бытовую речь взрослых и детей, в СМИ, интернет.

«Задача избавления общественного пространства от сквернословия стоит сегодня достаточно остро… Использование нецензурной брани, еще раз хочу сказать, разрушает не только нормы литературного языка, но и нравственные устои общества… Святая Русь оскверняет себя этой матерщиной… Поэтому, конечно, я думаю, что законодательная защита чистоты русской речи, это уважение к нашей культуре, истории», — отметил патриарх Кирилл.

Традиционные ежегодные Рождественские Парламентские встречи проходят в Совете Федераций РФ в рамках XXXIV международных Рождественских образовательных чтений на тему: «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени».

