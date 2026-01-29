В Ангарске стихийные горки посыпали песком

В Ангарске полицейские и представители социальной службы проверили места, где дети могли кататься на опасных горках с выездом на дорогу. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, специалисты выявили такие спуски в микрорайоне «Старица» и за парком Дворца культуры «Современник».