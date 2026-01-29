В Прикамье стали применять новые ГОСТы к дорожным знакам

Как рассказали «Ъ-Прикамье» в региональном минтрансе, знаки по новым ГОСТам в крае стали устанавливать еще в прошлом году. В частности, применяются знаки парковки, интегрированные с дополнительной информацией, знаки «Зона с ограничением остановки», а также «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности».