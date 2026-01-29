Снежная лошадь появилась около новочеркасской пожарной части

Зимний арт-объект украсил территорию 28-й пожарно-спасательной части в Новочеркасске. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области, начальник караула Сергей Шельпов создал снежную скульптуру лошади — символа наступившего 2026 года.
Сергей Шельпов уже 15 лет ежегодно возводит снежные композиции у здания части. В его арсенале — сказочные персонажи, герои советских мультфильмов и неизменный атрибут зимних работ: животное, символизирующее текущий год по восточному календарю.
Для создания скульптур мастер использует снег и воду, которой обрабатывает фигуру для прочности в мороз. Отдельные элементы композиции он окрашивает, добавляя в воду гуашь или акварель.