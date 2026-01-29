Работу рынков на Темернике в Ростове могут возобновить в феврале

Работу рынков на Темернике в Ростове-на-Дону могут возобновить уже в феврале. Соответствующие документы на возобновление деятельности после устранения санитарных нарушений оформило руководство рынка. Эту информацию «КП — Ростов-на-Дону» подтвердил директор ООО «Темерник» Шамиль Карабашев.
Ранее деятельность была приостановлена по решению суда на 30 дней.
Как уточнил директор ООО «Темерник», закрытие затронуло больше 700 арендаторов, работающих на площадках «Первый Темер» и «Белый Темер».
Известно, что для исполнения решения суда 28 января рынок посетили приставы в сопровождении правоохранителей. Они вручили необходимые бумаги руководству торговых точек.