Работу рынков на Темернике в Ростове могут возобновить в феврале

Работу рынков на Темернике в Ростове-на-Дону могут возобновить уже в феврале. Соответствующие документы на возобновление деятельности после устранения санитарных нарушений оформило руководство рынка. Эту информацию «КП — Ростов-на-Дону» подтвердил директор ООО «Темерник» Шамиль Карабашев.