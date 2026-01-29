Ричмонд
В Самарской области 15 автобусных маршрутов перешли на регулируемые тарифы

Переход на регулируемые тарифы в Самарской области обеспечивает стабильную стоимость проезда, гарантированное расписание и единые стандарты качества.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Самарской области 15 межмуниципальных автобусных маршрутов начали работать по регулируемым тарифам. Это означает, что стоимость проезда теперь утверждается правительством региона, а не устанавливается перевозчиком самостоятельно, сообщает министерство транспорта Самарской области.

«Организация перевозок по регулируемым тарифам на ключевых маршрутах это один из инструментов стратегии развития транспортной системы региона до 2030 года», — отметил советник министра транспорта Сергей Елхимов.

Для пассажиров изменения принесли ряд преимуществ, таких как стабильная цена на билет, гарантированное выполнение всех рейсов по расписанию, единые стандарты чистоты и доступности транспорта для маломобильных граждан, а также сохранение социальных льгот и возможность безналичной оплаты картой.