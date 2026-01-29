Хинштейн сообщил о начале строительства энергоблока Курской АЭС-2

КУРСК, 29 янв — РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о начале строительства энергоблока № 3 Курской АЭС-2.
Пуск первого энергоблока Курской АЭС-2 состоялся в конце 2025 года.
«Вместе с сотрудниками станции накануне физпуска первого энергоблока АЭС-2 дали старт заливке фундаментной плиты энергоблока № 3… Заливка “первого бетона” позволит перейти к долгожданному возведению зданий, тепломонтажным работам и монтажу оборудования», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что строящиеся энергоблоки ВВЭР-ТОИ на Курской АЭС-2 — первые в своём роде. Губернатор уточнил, что реакторы будут большей мощности и с более долгим сроком эксплуатации.
«Площадь фундаментной плиты — 5,3 тысячи квадратных метров. Она разделена на шесть захваток бетонирования. Объём той, куда пошёл “первый бетон”, — около 1,9 тысячи кубометров, заполнялся около суток. А всего в эту фундаментную плиту будет уложено более 15 тысяч кубометров бетона — нерушимая основа будущего курской энергетики. Особенно значимо, что впервые с советских времён мы возвращаемся к поточному методу строительства и применяем его на площадке одного из титанов промышленности», — отметил глава региона.
По словам губернатора, перед запуском заливки состоялся молебен.
«Стройка века, стройка нашей Курской АЭС-2 — это не просто страница в истории. Если говорить об отношении атомщиков к своему делу и его значении: директор станции Александр Увакин сказал, что единственное его желание — обязательно своими глазами увидеть тот момент, когда завершат градирню, и будет стоять реактор — символы рождения новой атомной энергетики!» — отметил Хинштейн.