Выявление клеток-клонов позволяет прогнозировать онкозаболевания за 10 лет

КРАСНОДАР, 29 января. /ТАСС/. Диагностирование у пациентов клонального расстройства, то есть возникновения в организме мутированных клеток-клонов, за 10−15 лет предсказывает развитие онкологических заболеваний, а также является маркером инсультов, инфарктов и других сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил в Краснодаре на Академических чтениях Российской академии наук президент национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.
«Клональное расстройство можно установить за 10−15 лет до того, как появится патология (онкологическое заболевание, инсульт или сердечно-сосудистое заболевание — прим ТАСС). Риск [у пациентов с клональным расстройством] в 3−5 раз выше», — сказал профессор.
По словам ученого, клональное расстройство — «первый удар», своеобразный драйвер возникновения новообразований в организме. Диагностируется расстройство проведением исследований на генетические мутации, однако чаще всего протекает бессимптомно.
Механизм заболевания заключается в возникновении соматических мутаций в стволовых клетках крови, что и приводит к появлению тех самых «клонов», которые с возрастом накапливаются. Тем самым возрастает риск развития лейкемии, острого лейкоза, а также сердечно-сосудистых заболеваний — инфаркты и инсульты у населения с данным расстройством в возрасте 40−50 лет встречаются в два раза чаще, отметил Румянцев.