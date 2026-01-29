Выявление клеток-клонов позволяет прогнозировать онкозаболевания за 10 лет

Механизм заболевания заключается в возникновении соматических мутаций в стволовых клетках крови, что и приводит к появлению тех самых «клонов», которые с возрастом накапливаются. Тем самым возрастает риск развития лейкемии, острого лейкоза, а также сердечно-сосудистых заболеваний — инфаркты и инсульты у населения с данным расстройством в возрасте 40−50 лет встречаются в два раза чаще, отметил Румянцев.