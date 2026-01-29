Патриарх Кирилл призвал запретить аборты в частных клиниках

Он также обратил внимание законодателей на то, что закон об основах охраны здоровья граждан устанавливает, что решение об аборте принимает один человек — мать. «Между тем, как правильно отметил недавно наш президент, решение в отношении детей всегда должна принимать семья, а не отдельные родители. Считаю, что правильно было бы, чтобы осуществление аборта стало невозможным по решению только матери, без согласия отца ребенка — в случае зарегистрированного брака», — призвал глава Русской церкви.