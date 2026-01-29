В Анапе продлили отсрочку по туристическому налогу до конца июня

Приостановить сбор туристического налога в Анапском и Темрюкском районах в мае 2025 года предложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с целью содействия курортному бизнесу. Администрация Анапы и совет депутатов согласились с предложенными условиями, в связи с чем ввели отсрочку по выплате турналога с 1 января по 31 декабря 2025 года.