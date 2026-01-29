Ричмонд
В Анапе продлили отсрочку по туристическому налогу до конца июня

Власти Анапы приняли решение продлить отсрочку по выплате туристического налога для санаторно-курортного бизнеса на полгода. По данным пресс-службы администрации курорта, депутаты совета Анапы поддержали инициативу единогласно.

Источник: Коммерсантъ

Отсрочка по туристическому налогу на территории Анапы будет действовать вплоть до 30 июня 2026 года. Мера поддержки была введена для учреждений санаторно-курортного и гостиничного комплекса, пострадавших в результате ЧС с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе.

Приостановить сбор туристического налога в Анапском и Темрюкском районах в мае 2025 года предложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с целью содействия курортному бизнесу. Администрация Анапы и совет депутатов согласились с предложенными условиями, в связи с чем ввели отсрочку по выплате турналога с 1 января по 31 декабря 2025 года.

