Девять фестивалей запланированы на Аркаиме в 2026 году

Особое внимание уделено этнической культуре и традиционным кухням. Например, июньский фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим» представит этнографические активности и вечерние пикники под открытым небом. А сентябрьский фестиваль традиционной кухни «Крынка» соберёт поваров и гурманов со всего региона, предложив блюда старинных семейных рецептов.