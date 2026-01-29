Девять фестивалей запланированы на Аркаиме в 2026 году

Музей-заповедник «Аркаим» анонсировал обширную программу культурных мероприятий на предстоящий год. Туристы смогут насладиться девятью крупными фестивалями и специальными активностями, что вдвое превышает количество мероприятий в прошлых сезонах.
Уже в марте откроется первый экопикник «Весна на Аркаиме», позволяющий гостям насладиться природой южноуральской степи и окунуться в атмосферу древнего поселения.
Среди ключевых событий выделится десятый юбилейный фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима», запланированный на июль. Этот масштабный проект предложит зрителям реконструкцию исторических баталий, развлекательные программы и выставки народных промыслов.
Особое внимание уделено этнической культуре и традиционным кухням. Например, июньский фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим» представит этнографические активности и вечерние пикники под открытым небом. А сентябрьский фестиваль традиционной кухни «Крынка» соберёт поваров и гурманов со всего региона, предложив блюда старинных семейных рецептов.
Кроме того, гости смогут принять участие в спортивных состязаниях национального характера на фестивале национальных видов спорта и посетить увлекательную программу «Аркаимские осенины», посвященную культурному наследию уральских казаков.