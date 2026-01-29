Ричмонд
Девять фестивалей запланированы на Аркаиме в 2026 году

Аркаим готовится к насыщенному туристическому сезону.

Источник: Комсомольская правда

Музей-заповедник «Аркаим» анонсировал обширную программу культурных мероприятий на предстоящий год. Туристы смогут насладиться девятью крупными фестивалями и специальными активностями, что вдвое превышает количество мероприятий в прошлых сезонах.

Уже в марте откроется первый экопикник «Весна на Аркаиме», позволяющий гостям насладиться природой южноуральской степи и окунуться в атмосферу древнего поселения.

Среди ключевых событий выделится десятый юбилейный фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима», запланированный на июль. Этот масштабный проект предложит зрителям реконструкцию исторических баталий, развлекательные программы и выставки народных промыслов.

Особое внимание уделено этнической культуре и традиционным кухням. Например, июньский фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим» представит этнографические активности и вечерние пикники под открытым небом. А сентябрьский фестиваль традиционной кухни «Крынка» соберёт поваров и гурманов со всего региона, предложив блюда старинных семейных рецептов.

Кроме того, гости смогут принять участие в спортивных состязаниях национального характера на фестивале национальных видов спорта и посетить увлекательную программу «Аркаимские осенины», посвященную культурному наследию уральских казаков.