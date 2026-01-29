Девять пациентов кузбасского интерната для душевнобольных умерли за месяц

По данным SHOT, постояльцы дома-интерната также жаловались на холод — температура в палатах не превышала +15 °C. Кроме того, медсестры плохо следили за пациентами, а родственникам не давали навещать находящихся там близких. ~Кровь на анализы брали в тех же помещениях, где спиливали пораженные грибком ногти, не проводя там дезинфекцию~. SHOT также пишет о жалобах постояльцев на то, что ~руководство ПНИ забирало их пенсии~.