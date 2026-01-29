Народ обнаруживает у себя несуществующие вторые этажи и огромные мансарды: В Молдове всплывают первые абсурды переоценки недвижимости — налоги вырастут в несколько раз

Народ обнаруживают у себя вторые этажи и мансарды — в Молдове пересчитали кадастровую стоимость недвижимости.
Как и предполагалось, жители Молдовы, зайдя на сайт geodata.gov.md для проверки новой кадастровой стоимости своей недвижимости, обнаружилось много неожиданного.
"Правительство решило обновить и уточнить Кадастр недвижимого имущества и началось… До апреля можно проверить, что вам понаписывали. Именно понаписывали, — пишет в своем Телеграм-канале журналист Елена Пахомова.
С огромным удивлением узнала, что на моей даче нет подвала, нет первого этажа, зато есть мансарда в 102 м². Чудо архитектурной мысли, видимо. Это сильно больше ее общей площади, потому и кадастровая цена дачи вдруг значительно выросла. Загвоздка в том, что налог на недвижимость будут брать с таких вот выдумок, а не реальных данных. Учтите, кадастровая стоимость будет еще пересчитана, так что налог будет еще выше.
На сайте geodata.gov.md есть возможность опротестовать данные, указав реальные. Не ленитесь, проверяйте, чтобы после апреля не бегать и не доказывать, что ты житель небольшого дома, а не 100-метровой парящей мансарды с оранжереями и взлетной площадкой для вертолета".
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Новая арена в Кишиневе за сотни миллионов: Нужен ли нам еще один стадион, если аншлаги на маленьком «Зимбру» случаются раз в несколько лет.
Депутат от правящей партии ПАС Раду Мариан в телеэфире заявил о необходимости строительства в стране новой спортивной арены (далее…).
Нынешняя зима в Молдове запомнится битыми машинами и бесчисленными травмами: Как обычно, никто за это ответственность не несёт — премьер-министр призывает не обращать внимания на стихию.
Страна погрузилась в коллапс, а у наших чиновников и бизнесменов — всё хорошо (далее…).
В Италии сиделку из Молдовы арестовали за покушение на убийство: Подопечная была доставлена в больницу с тяжелой травмой головы в критическом состоянии.
Сейчас подозреваемая находится в тюрьме в распоряжении судебных властей, а врачи продолжают бороться за жизнь пациентки, не давая прогнозов (далее…).