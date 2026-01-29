Народ обнаруживает у себя несуществующие вторые этажи и огромные мансарды: В Молдове всплывают первые абсурды переоценки недвижимости — налоги вырастут в несколько раз

С огромным удивлением узнала, что на моей даче нет подвала, нет первого этажа, зато есть мансарда в 102 м². Чудо архитектурной мысли, видимо. Это сильно больше ее общей площади, потому и кадастровая цена дачи вдруг значительно выросла. Загвоздка в том, что налог на недвижимость будут брать с таких вот выдумок, а не реальных данных. Учтите, кадастровая стоимость будет еще пересчитана, так что налог будет еще выше.