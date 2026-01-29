В Татарстане разработали программу развития ИИ до 2030 года

В частности, в республике планируют запустить образовательную программу «Алгарыш — ИИ» для подготовки специалистов. Татарстан будет полностью оплачивать обучение и проживание лучших студентов в ведущих мировых вузах по ИИ-направлениям. Обязательное условие — после окончания обучения выпускники должны вернуться в республику и отработать не менее трех лет.