В Петербурге проверили выпуск маршрутных автобусов на линию

В Санкт-Петербурге на текущей неделе прошли проверки готовности подвижного состава к выходу на маршруты. Специалисты подведомственного Комитету по транспорту ГКУ «Организатор перевозок» оценили техническое и санитарное состояние автобусов у двух перевозчиков — по плану и по обращениям пассажиров.
Плановая выездная проверка состоялась на площадке выпуска АО «Третий парк». В ней приняла участие заместитель директора ГКУ «Организатор перевозок» Анастасия Алексеева. Инспекторы осмотрели 46 единиц подвижного состава, проверив исправность световых приборов, отопительного оборудования, валидаторов и информационных табло, а также санитарно-эксплуатационное состояние салонов и кузовов.
По итогам проверки выявили два нарушения — неисправное освещение в салонах автобусов. В Комитете по транспорту сообщили, что к перевозчику будут применены меры ответственности в соответствии с условиями государственных контрактов.
Кроме того, 27 января прошла внеплановая проверка перевозчика ООО «Домтрансавто». Основанием стали обращения граждан в социальных сетях. Проверяющие осмотрели 30 транспортных средств, включая 12 автобусов маршрута № 286, по которому поступали жалобы. Нарушений санитарного состояния выявлено не было — выходящий на линию транспорт соответствовал установленным требованиям.
В ГКУ «Организатор перевозок» подчеркнули, что особое внимание сейчас уделяется условиям перевозки в холодный период.
«Наша главная задача — обеспечить безопасную и бесперебойную работу наземного общественного транспорта, а также комфорт пассажиров. Для этого сотрудники ГКУ “Организатор перевозок” ежедневно проверяют подвижной состав перед выпуском на линию. В связи с низкими температурами в зоне особого внимания — соблюдение температурного режима в салонах», — отметил директор учреждения Виталий Войнов.
В комитете добавили, что контроль за выпуском транспорта на линию ведётся ежедневно: в среднем проверки проходят в двух—трёх автобусных парках в сутки. Каждый городской маршрут, согласно нормативам, подвергается комплексной проверке не реже одного раза в месяц.