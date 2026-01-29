В Петербурге проверили выпуск маршрутных автобусов на линию

В Санкт-Петербурге на текущей неделе прошли проверки готовности подвижного состава к выходу на маршруты. Специалисты подведомственного Комитету по транспорту ГКУ «Организатор перевозок» оценили техническое и санитарное состояние автобусов у двух перевозчиков — по плану и по обращениям пассажиров.