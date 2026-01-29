Что такое дофаминовая яма и чем она отличается от депрессии, усталости и выгорания

Тик-токи, фастфуд, видеоигры — современному человеку легко получить порцию «быстрого» удовольствия. Но после этого может резко наступить эмоциональный спад, когда любимые занятия больше не радуют, а мир кажется серым и пресным. Такое состояние часто называют дофаминовой ямой. Почему она возникает, какие у нее симптомы и как из нее выбраться — в материале «Газеты.Ru».
Что такое дофаминовая яма.
Дофаминовая яма — состояние, при котором у человека происходит резкое снижение мотивации, эмоциональный спад, потеря интереса к повседневным делам после ярких событий и острых приятных впечатлений. К ним можно отнести онлайн-шоппинг, видеоигры, короткие ролики в соцсетях, которые вызывают быстрый выброс дофамина. Хоть этот модный термин и не является научным, он имеет свои обоснования, рассказала «Газете.Ru» психолог, кандидат педагогических наук Галина Эрнст.
Всего существует четыре «гормона счастья», которые отвечают за наше хорошее настроение, удовольствие и благополучие: дофамин, серотонин, эндорфин и окситоцин.
Дофамин — не столько гормон «полученного удовольствия», сколько нейромедиатор «предвкушения», подчеркивает эксперт. Выброс дофамина происходит в момент ожидания какого-либо приятного события — поездки, встречи с друзьями, покупки желанной вещи.
Дофамин участвует в системе вознаграждения мозга. Он стимулирует человека добиваться целей в предвкушении награды, побуждает раз за разом повторять приятные действия.
Почему мы попадаем в дофаминовую яму.
Уровень дофамина в мозге и его эффект зависят от источника. Нейробиологи выделяют «быстрый» и «медленный» дофамин. Скорость повышения дофамина влияет на активность мозга определенным образом. «Быстрым» дофамином мы обязаны соцсетям, сахару, видеоиграм — его выброс интенсивен, но кратковременен и требует повторения. «Медленный» дофамин вырабатывается при чтении книги, прогулке, достижении долгосрочной цели и дает устойчивое чувство глубокого удовлетворения. Баланс между ними — основа психического благополучия, отметила Галина Эрнст.
По словам психолога, при постоянной бомбардировке «быстрым» дофамином мозг адаптируется:
* Снижается чувствительность рецепторов. Чтобы получить тот же уровень удовольствия, нужна все большая «доза».
Признаки дофаминовой ямы.
Определить, что человек оказался в дофаминовой яме, можно по следующим признакам.
~Бездумное потребление коротких видео на ежедневной основе.~ Практически каждый из нас иногда заходит посмотреть шортсы/рилсы и другие подобные ролики короткого формата, но когда, по словам психолога, человек тратит на это большую часть своего времени — это тревожный звоночек.
~Снижение когнитивных функций и концентрации внимания.~ Особенно часто такие симптомы встречаются после отпуска, праздников, длинных выходных. Человеку сложно сконцентрироваться на привычных задачах, у него ухудшается память, внимание, он становится рассеянным, постоянно опаздывает.
~Ангедония: потеря способности получать удовольствие от повседневных дел, которые раньше нравились (хобби, еда, общение).~ Человек начинает потреблять избыточное количество пищи, но его это не радует. Любимое пирожное уже не кажется таким вкусным. Он может «для настроения» принять алкоголь, но облегчения не получает. В итоге и наступает это состояние «нерадости» жизни, отмечает психолог.
~Физиологические симптомы.~ В более запущенных случаях у человека могут возникнуть нарушения сна, психосоматические проявления — тревожность, раздражительность и другие.
Чем дофаминовая яма отличается от депрессии и выгорания.
Если вы заметили у себя симптомы дофаминовой ямы, не стоит делать преждевременных выводов, говорит эксперт.
За внешне похожими признаками могут скрываться совершенно разные состояния — от временного спада до серьезных медицинских диагнозов, таких как клиническая депрессия или профессиональное выгорание.
В отличие от дофаминовой ямы, выгорание — это официально признанный синдром. В Международной классификации болезней Всемирной организации здравоохранения оно описано как явление, влияющее на состояние здоровья, и относится к факторам, затрудняющим функционирование. Выгорание возникает не из-за перегрузки развлечениями, а в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удалось успешно справиться.
Выгорание развивается постепенно и имеет три ключевых компонента:
* Чувство истощения энергии и опустошенности. Даже мысль о работе вызывает усталость.
Выгорание связано именно с профессиональным контекстом. Вне работы человек может чувствовать себя лучше. Лечение требует не только отдыха, но и структурных изменений: пересмотра рабочих нагрузок, границ между работой и личной жизнью, а часто — и помощи психолога.
Депрессия — это серьезное медицинское заболевание (аффективное расстройство), внесенное в международные классификации болезней. Это не просто «плохое настроение» или реакция на стресс. Ее причины комплексные и включают генетическую предрасположенность, стойкие биохимические изменения в мозге (касающиеся не только дофамина, но и серотонина, норадреналина), а также психологические и социальные факторы.
Главное отличие депрессии — в ее всеобъемлющем характере:
* Стойкое подавленное настроение и ангедония — потеря способности получать радость от чего бы то ни было, даже от того, что раньше нравилось.
Человеку с депрессией требуется профессиональная помощь психотерапевта или психиатра.
Как выбраться из дофаминовой ямы.
Чтобы выбраться из дофаминовой ямы, нужно постепенно перезагрузить систему вознаграждения, подчеркивает собеседница «Газеты.Ru».
~Осознанный «детокс» ~
* Сократите источники «быстрого» дофамина: установите лимиты на использование соцсетей и игр, удалите на время приложения.
~Поддержка здоровья~
* Сбалансированное питание: включите в рацион продукты, богатые тирозином (предшественник дофамина): мясо птицы, рыбу, яйца, бананы, орехи, авокадо.
Психолог предлагает технику «список радостей», которая помогает выбраться из дофаминовой ямы. Для этого нужно открыть блокнот или дневник и написать по пунктам то, что приносит вам радость. Это могут быть как небольшие вещи: вкусное пирожное, горячая ванна с пеной, ароматный кофе, так и глобальные: поездки, масштабные мероприятия, достигнутые цели.
«Когда вы испытываете подавленное состояние, достаточно открыть список радостей и посмотреть, что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы вам стало лучше. Таким образом, вы обеспечите себе самостоятельно выработку дофамина — не через рилсы и фастфуд. Помимо этого, эффективно ставить цели на ближайший месяц, начиная от выбора подарка маме на день рождения и заканчивая встречей с подругой. Старайтесь максимально переводить свою жизнь в режим офлайн», — резюмирует психолог.