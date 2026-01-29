Что такое дофаминовая яма и чем она отличается от депрессии, усталости и выгорания

«Когда вы испытываете подавленное состояние, достаточно открыть список радостей и посмотреть, что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы вам стало лучше. Таким образом, вы обеспечите себе самостоятельно выработку дофамина — не через рилсы и фастфуд. Помимо этого, эффективно ставить цели на ближайший месяц, начиная от выбора подарка маме на день рождения и заканчивая встречей с подругой. Старайтесь максимально переводить свою жизнь в режим офлайн», — резюмирует психолог.