Беглов назвал Петербург одним из самых безопасных городов в России

«Петербург сегодня один из самых безопасных городов России, и это, прежде всего, — заслуга полиции. Президент нам доверяет и правительство Российской Федерации тоже. Из года в год успешно обеспечивается правопорядок на крупнейших городских и международных мероприятиях — Петербургском международном экономическом форуме и многих встречах на высоком уровне. Благодаря вашему труду, профессионализму и преданности делу, горожане чувствуют себя в безопасности каждый день», — сказал губернатор Петербурга, чьи слова приводятся в сообщении.