Беглов назвал Петербург одним из самых безопасных городов в России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Санкт-Петербург является одним из самых безопасных городов России, прежде всего — благодаря эффективной работе полиции, заявил губернатор города Александр Беглов.
В четверг Беглов принял участие в расширенном заседании коллегии ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщила пресс-служба его администрации.
«Петербург сегодня один из самых безопасных городов России, и это, прежде всего, — заслуга полиции. Президент нам доверяет и правительство Российской Федерации тоже. Из года в год успешно обеспечивается правопорядок на крупнейших городских и международных мероприятиях — Петербургском международном экономическом форуме и многих встречах на высоком уровне. Благодаря вашему труду, профессионализму и преданности делу, горожане чувствуют себя в безопасности каждый день», — сказал губернатор Петербурга, чьи слова приводятся в сообщении.
Как отметил Беглов, в 2025 году в Петербурге без происшествий прошли шествие «Бессмертного полка» в честь 80-летия Победы и фестиваль выпускников России «Алые паруса». В целом полиция участвовала в обеспечении порядка на 4 тысячах различных мероприятий.
В ходе обсуждения совместных задач на 2026 год губернатор Петербурга обратил внимание руководства ГУМВД и всех правоохранителей города на необходимость расширения работы по профилактике кибермошенничества. По его мнению, усиления требует и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
«Правительство Петербурга продолжит всестороннюю поддержку органов внутренних дел, развивая технологии, обновляя технику и создавая комфортные условия для службы. Наша общая цель остается неизменной — упреждать преступность, защищать людей и укреплять доверие к полиции», — добавил Беглов.