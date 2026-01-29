Ричмонд
Мишустин назвал сумму маткапитала на второго ребенка в 2026 году

Мишустин: сумма маткапитала на второго ребенка вырастет до 963 тыс руб в 2026 г.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Сумма материнского капитала на второго и последующих детей в 2026 году вырастет до 963 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В текущем году почти до 730 тысяч (рублей — ред.) вырастет сумма материнского капитала на первого ребёнка и до 963 (тысяч рублей — ред.) на второго и последующих детей», — сообщил Мишустин.

Премьер-министр отметил, что повышение коснётся как новых сертификатов, так и остатков неиспользованных средств, которые были выданы ранее, а также единовременного пособия при рождении ребенка.