В Минске милиция задержала отца, который дал подзатыльник сыну, делая с ним дома уроки

Правоохранители установили, что 23 октября 2025-го в Минске отец вместе с 9-летним сыном делал домашнее задание школьника. Во время подготовки уроков минчанин разозлился на ребенка и дал сыну подзатыльник. От удара мальчик ударился лицом о книгу и у него на лице появился синяк.