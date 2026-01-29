В Минске милиция задержала отца, который дал подзатыльник сыну, делая с ним дома уроки

В Минске мужчина получил административный арест после того, как делал с сыном домашнюю работу. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры города Минска.
Правоохранители установили, что 23 октября 2025-го в Минске отец вместе с 9-летним сыном делал домашнее задание школьника. Во время подготовки уроков минчанин разозлился на ребенка и дал сыну подзатыльник. От удара мальчик ударился лицом о книгу и у него на лице появился синяк.
Из учреждения образования в милицию поступило заявление. По инициативе зампрокурора мужчину привлекли к ответственности за умышленное причинение боли, физических или психических страданий (ч.2 ст. 10.1 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).
Суд привлек отца мальчика к ответственности в виде административного ареста на срок 10 суток.
Еще учащийся колледжа в Слуцке получил 2,5 года за истязание соседа по комнате.
А еще в Барановичах суд разрешил пенсионерке заплатить за оскорбление половину пенсии, а не всю — вот почему.
Тем временем председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев заявил о сокращении строительства жилья в Минске.