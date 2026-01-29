Ричмонд
В Минске милиция задержала отца, который дал подзатыльник сыну, делая с ним дома уроки

Минчанин получил 10 суток ареста за подзатыльник сыну, с которым делал уроки.

Источник: Комсомольская правда

В Минске мужчина получил административный арест после того, как делал с сыном домашнюю работу. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры города Минска.

Правоохранители установили, что 23 октября 2025-го в Минске отец вместе с 9-летним сыном делал домашнее задание школьника. Во время подготовки уроков минчанин разозлился на ребенка и дал сыну подзатыльник. От удара мальчик ударился лицом о книгу и у него на лице появился синяк.

Из учреждения образования в милицию поступило заявление. По инициативе зампрокурора мужчину привлекли к ответственности за умышленное причинение боли, физических или психических страданий (ч.2 ст. 10.1 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).

Суд привлек отца мальчика к ответственности в виде административного ареста на срок 10 суток.

