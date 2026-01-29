Раковые клетки превратили в персонализированную нановакцину от метастазов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Китайские биологи разработали подход, позволяющий превращать извлеченные из первичной опухоли клетки в основу для нановакцины, которая имитирует работу дендритных клеток иммунитета и заставляет остальные его компоненты атаковать метастазы. Этот подход позволил ученым подавить развитие метастазов рака груди в организме мышей, говорится в статье, опубликованной в научном журнале Nature Nanotechnology.
«Мы обнаружили, что раковые клетки можно сделать похожими на дендритные клетки, играющие важную роль в развитии иммунной реакции на опухоль, если заставить их вырабатывать много молекул белка ситаксина-11. Используя культуры таких клеток, мы создали персонализированную нановакцину, которая заставляет организм активнее бороться с метастазами после удаления первичной опухоли», — говорится в исследовании.
Эта прививка от метастазов рака была разработана группой китайских молекулярных биологов под руководством профессора Китайского фармацевтического университета (Нанкин) Кун Линъи. Она состоит из многослойных частиц, состоящих из полимерного ядра, которое окружено прослойкой из вещества R837, активирующего иммунитет, а также фрагментов мембран и внешних оболочек опухолевых клеток.
Эти клетки, как объясняют исследователи, извлекаются из первичной опухоли больного и их геном модифицируется таким образом, что на поверхности их мембраны формируется большое число антигенов и белков, активирующих врожденный иммунитет. Это делает их похожими на так называемые дендритные клетки — особый подтип иммунных телец, который «собирает» антигены из окружающей среды и переносит их в лимфатические узлы, где с ними взаимодействуют Т-клетки и В-клетки, атакующие угрозу и вырабатывающие к ней антитела.
Ученые предположили, что созданные ими наночастицы будут воздействовать на Т-клетки схожим образом, в результате чего те будут активнее атаковать метастазы во всех органах тела пациента. Руководствуясь этой идеей, ученые имплантировали культуры клеток метастатической формы рака груди в тело мышей, дождались формирования метастазов и попытались уничтожить их при помощи нановакцины.
Последующие наблюдения показали, что инъекции наночастиц на 57% замедлили рост опухолей и предотвратили формирование метастазов в легких мышей. В результате этого около 60% мышей выжило и при этом они в среднем прожили вдвое дольше, чем их сородичи из контрольной группы, все представители которой умерли от метастазов на 20−30 сутки наблюдений. Это дает надежду на создание высокоэффективной терапии от метастатических форм рака, подытожили исследователи.
О метастазах.
Человеческий иммунитет достаточно неплохо сдерживает рост первичных опухолей, однако когда опухолевые клетки приобретают способность двигаться самостоятельно, возникают метастазы, которые иммунная система почти не замечает или полностью игнорирует. По текущим оценкам ученых, около 90% смертей раковых больных приходится на метастазы. Подобные соображения заставляют медиков искать как новые пути борьбы с метастазами, так и разрабатывать новые диагностические системы для их выявления.