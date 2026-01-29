Раковые клетки превратили в персонализированную нановакцину от метастазов

Эти клетки, как объясняют исследователи, извлекаются из первичной опухоли больного и их геном модифицируется таким образом, что на поверхности их мембраны формируется большое число антигенов и белков, активирующих врожденный иммунитет. Это делает их похожими на так называемые дендритные клетки — особый подтип иммунных телец, который «собирает» антигены из окружающей среды и переносит их в лимфатические узлы, где с ними взаимодействуют Т-клетки и В-клетки, атакующие угрозу и вырабатывающие к ней антитела.